Керченскому металлургическому заводу подкинули денег

Правительство Республики Крым выделит керченскому заводу 28 миллионов рублей на непредвиденные расходы. Об этом стало известно из текста распоряжения, опубликованного на официальном портале.

Из резервного фонда Совмина РК министерству промышленной политики выделят 28 миллионов для формирования уставного фонда ГУП РК «Керченский металлургический завод».

Читайте: Задержки зарплат на заводе Войкова: дело сдвинулось с мертвой точки

Отчитаться об усвоении средств Минпрому следует до 30 июня. Отчет будет предоставлен министерство экономического развития и министерство финансов Республики Крым.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

