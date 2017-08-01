Керченскому мосту посвятили 2,5 тысячи произведений

Завершился прием заявок на конкурс песен и стихов про Крымский мост. За два месяца поступило около 2,5 тысяч сообщений из почти 600 населенных пунктов России и других стран. География проекта охватила более 15 государств, включая Австрию, Армению, Белоруссию, Венгрию, Германию, Грецию, Грузию, Италию, Казахстан, Канаду, Киргизию, Молдову, Таджикистан, Украину, Францию, Эстонию, передает Информационный центр «Крымский мост».

Лидерами по количеству заявок стали города Республики Крым, а также Москва и Санкт-Петербург. Активное участие в конкурсе приняли не только жители мегаполисов, но и небольших населенных пунктов. Среди них – сёла Выльгорт в Республике Коми и Старая Порубёжка в Саратовской области.

«Я решила принять участие в конкурсе, так как многие события в моей судьбе связаны с Крымом. В Севастополе родился наш старший сын Павел, который сейчас служит мичманом на крейсере «Пётр Великий», а в 50-е годы на Черноморском флоте служил его дедушка. Поэтому наша семья тоже хочет приобщиться к великому историческому событию – строительству моста», — написала Галина Реброва из Белгородской области.

«Люблю Россию, люблю свою родину. Всегда мечтала о присоединении, и мост даст мне возможность видеться с моими родными чаще. Мне 77 лет, и моя самая большая мечта – дожить до конца строительства моста и проехать по нему», — написала Галина Сосновских из поселка Красногвардейское в Крыму.

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«Крым для меня стал близким и родным, так как мой старший сын Александр работает на строительстве моста, младший сын и его семья и супруга ежегодно бывают на отдыхе в Крыму. Рад принять участие в конкурсе. Готов прочитать свои стихи строителям непосредственно на Крымском мосту», — написал Михаил Ястребов из Казани.

Участниками творческого состязания стали профессиональные композиторы, поэты и музыканты, а также люди, чья деятельность не связана с музыкальным и поэтическим творчеством, – это работники промышленных, строительных, научно-технических организаций, преподаватели школ и вузов, сотрудники медицинских учреждений, адвокаты, юристы, повара, парикмахеры, судоводители, военнослужащие и другие.

«Работаю учителем истории и обществознания в гимназии № 2 в городе Нерюнгри. Рад, что Крым выразил согласие войти в состав России, что строится такое непростое техническое сооружение. Всей семьёй искренне желаем его скорейшего завершения. Наши чувства – в нашей совместной работе», — написал Валерий Северин из Республики Саха.

«По профессии я – вулканизаторщик автокамер с 30-летним стажем. Мне понравилась идея с песнями и стихами про Крымский мост, написала стихотворение. Очень хочется, чтобы кто-то написал к нему музыку и получилась песня», — рассказала Светлана Столяр из Омска.

«По образованию я – инженер-строитель. С огромным интересом слежу за строительством Крымского моста. Люблю Крым, часто там бываю. С нетерпением жду, когда смогу туда проехать по новому мосту. Считаю, что этот мост – не только грандиозное техническое сооружение, но еще и символ нашего единства, силы и дружбы. И это вдохновило меня написать стихотворение», — рассказала Вера Блохова из Ростова-на-Дону.

Крымскому мосту посвятили работы, написанные в разных жанрах, включая поэмы, оды и баллады, марши, гимны и частушки. В числе авторов работ – школьники младших классов и ветераны Великой Отечественной войны. Многие работы стали результатом семейного творчества: представители нескольких поколений вместе писали стихи и песни.

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«Стихотворение написал мой дедушка.Ему уже 86 лет. В детстве ему было нелегко выжить, он спас свою семью от голода в военное время. Я им очень горжусь. Он не пользуется Интернетом, поэтому стихотворение размещаю я, его внук», — написал Александр Руденко из Ярославля.

Раскрыть главную тему – строительство Крымского моста – авторы решили по-разному. Одни в своих работах сделали акцент на истории и рассказали о попытках в разные времена соединить берега Керченского пролива, другие описали проект в жанре фантастики, третьи посвятили большой стройке романы в стихах с историями любви.

До конца недели звездное жюри выберет победителей. Лучшая песня будет представлена на международном конкурсе «Новая волна» в Сочи в исполнении звезды эстрады. Ее автор примет участие в съемках клипа. Автора лучшего стихотворения ждет поездка на большую стройку. Самые интересные работы войдут в музыкальные и поэтический сборники «Крымский мост».

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