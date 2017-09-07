Керченскому Пенсионному фонду нужны сотрудники

Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым приглашает на постоянную работу в следующие структурные подразделения. Об этом сообщает пресс-служба организации.В некоторые отделы керченского Пенсионного фонда РФ требуются сотрудники.

Группа по осуществлению закупок:

— руководитель группы;

— ведущий специалист — эксперт.

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Требования к кандидатам: высшее профильное образование в сфере закупок на уровне специалиста, магистра, морально-психологическая устойчивость, желание и умение быстро обучаться.

Клиентская служба:

— старший специалист.

Требования к кандидатам: высшее профильное образование на уровне специалиста, магистра (экономическое, финансовое, юридическое), морально-психологическая устойчивость, желание и умение быстро обучаться (возможно, рассмотрение кандидатов без опыта работы).

Отдел социальных выплат

— старший специалист (квота инвалида).

Требования к кандидатам: высшее профильное образование на уровне специалиста, магистра (экономическое, финансовое, юридическое), морально-психологическая устойчивость, желание и умение быстро обучаться (возможно, рассмотрение кандидатов без опыта работы).

График работы: понедельник — четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-45, обеденный перерыв с 13-00 до 13-45, выходной: суббота, воскресенье.

За справками обращаться по адресу шоссе Героев Сталинграда 60/1, каб.39, либо по телефону 7 62 62.

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