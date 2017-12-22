Керченскому вечному огню прибавили 1000 лет

У КерчьИНФО есть хорошая новость – на постаменте вечного огня в центре Керчи установили недостающую цифру.

На прошлой неделе мы писали статью о том, что городские власти не торопятся восстанавливать испорченный символ, однако вчера оказавшись в Сквере Славы мы заметили положительные изменения.

Как отмечает начальник Отдела благоустройства Управления ЖКХ Александр ПАХОЛКОВ, в случае с цифрой возникли сложности, поскольку литейных организаций в Керчи не много. Специалисты ЖКХ сотрудничали с той же компанией, которая изготавливала кованые элементы для Молодёжного парка, сразу после открытия сквера, литейщики приступили к работе с цифрой.

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Как рассказали в Управлении ЖКХ по Керчи, регламентированного срока исполнения обращений граждан нет. По закону на рассмотрение обращения чиновнику даётся 30 дней, после этого обратившемуся жителю приходит ответ, в котором указано, как будет решаться проблема, конкретное время исполнения зависит от многих факторов.

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