Керченскому хлебокомбинату исполнилось 60 лет

Керченский хлебокомбинат отметил свой 60-летний юбилей. Праздник стал настоящим торжеством для работников предприятия и гостей.

В этом году керченскому филиалу ГУП РК «Крымхлеб» исполнилось 60 лет. В честь юбилея руководители предприятия организовали торжественный концерт с участием творческих коллективов города, церемонию награждения лучших работников и выставку продукции комбината.

Керченский хлебокомбинат является ведущим предприятием в области обеспечения хлебобулочными и кондитерскими изделиями Керчи, над изготовлением которых трудится коллектив из 230 профессионалов.

Читайте: Керченский хлебокомбинат празднует свой юбилей

Праздничный концерт и выставка продукции состоялась в Городском культурном центре имени Ю. Богатикова. На мероприятии присутствовали сотрудники комбината, представители администрации и почетные гости.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

