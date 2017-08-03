Керченскому заводу не дали кредит в 500 миллионов рублей

ГУП РК «Керченский металлургический завод» не удалось получить кредит в размере 500 миллионов рублей. Об этом стало известно из информации с портала госзакупок.
Предприятием была подана заявка на представление крупного кредита под 15,5% годовых сроком на 3,5 года. Целью займа было указано «пополнение оборотных средств для закупки материалов, оборудования, расчётов с поставщиками, выплаты заработной платы, оплаты налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды».
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Однако ни одного кредитора не нашлось. По истечению срока было подано ноль заявок.
Напомним, ГУП РК «Керченский металлургический завод» был создан в этом году путём слияния «Керченского стрелочного завода» и «Керченского металлургического комбината».
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