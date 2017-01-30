Керченскую аптеку обяжут уплатить штраф за несоблюдение условий лицензий размером в сто тысяч рублей.

В ходе проверки сотрудниками прокуратуры Керчи был выявлен ряд нарушений в деятельности одной из городских аптек. Данная проверка проводилась в рамках законодательства в сфере оборота лекарственных препаратов с целью выявления нарушений в работе керченских аптек.

Органами прокуратуры были обнаружены грубые ошибки в деятельности аптеки ООО «Людмила Фарм Сервис». В частности, в аптеке готовых лекарственных форм №2 не соблюдались режим и условия хранения лекарств и медицинских препаратов. Также были нарушены требования относительно постоянного обеспечения населения медикаментами, необходимыми для оказания медицинской помощи. То есть, в аптеке отсутствовал минимальный ассортимент медицинских препаратов. Кроме всего прочего, на реализации были препараты, не зарегистрированные на территории Российской Федерации.

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После окончания проверки прокурор Керчи возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

На сегодняшний день стало известно, что арбитражный суд Республики Крым, в ходе расследования данного дела, назначил административный штраф в размере сто тысяч рублей компании «Людмила Фарм Сервис» за нарушение лицензионных условий.

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