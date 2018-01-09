Керченскую больницу №1 подключат к обновлённой системе водоснабжения

Сотрудники Керченского водоканала заменили аварийный участок водовода у городской больницы №1 со стороны приёмного покоя.

Перекладывать трубы начали в минувшие выходные, в ближайшее время будут переподключать системы водоснабжения мед.учреждения.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава городской Администрации Сергей БОРОЗДИН, проведенные работы помогут устранить многолетнюю проблему и наладить стабильное водоснабжение больницы, а также решить вопрос с подтоплением лифтовых шахт.

Читайте: Крым обеспечен: воды хватит на всех

Так же глава исполкома отмечает, что теперь перед администрацией стоит задача отремонтировать дорогу к приёмному покою:

«К сожалению, в городском бюджете средства на эти цели не заложены, но понимая, что ремонт дорожного покрытия необходимо выполнить в кратчайшие сроки, будем искать другие источники финансирования. Планируем в течение трех-четырех месяцев устранить и эту проблему» – резюмировал чиновник.

Фото: FB Сергей БОРОЗДИН

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

