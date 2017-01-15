После сообщений об утечке фенола в детскую больницу прибыли сотрудники прокуратуры, полиции, а также бригада из главного управления МЧС.

Как рассказали журналистам KerchINFO.com медицинские работники Керченской детской больницы, 10 января на территории учреждения стал ощущаться сильный запах неизвестного вещества. В этот же день обнаружили, что подвал корпуса младшего отделения затоплен водой.

На место прибыли сотрудники СЭС. По сообщению медработников, специалисты обнаружили повышенный уровень фенола. Однако администрация больницы заверяет, что с этим веществом в учреждении не работают больше 20 лет.

В связи со сложившейся ситуацией больных из корпуса эвакуировали в соседние здания. На место с проверками прибыли сотрудники прокуратуры и МВД.

14 января в больницу наведался и Министр здравоохранения Крыма Александр Голенко. К вечеру с проверкой прибыли специалисты симферопольского отделения МЧС. По словам спасателей, они проверили уровень аварийно-кислотных газов, результат был отрицательный.

А качестве профилактики МЧС обработали подвальное помещение, холл здания и часть территории раствором кальцинированной соды. Отметим, что спасатели работали без масок и распираторов, что может свидетельствовать о безопасности.

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