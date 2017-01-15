МЧС детская больница Керчь

После сообщений об утечке фенола в детскую больницу прибыли сотрудники прокуратуры, полиции, а также бригада из главного управления МЧС.

Как рассказали журналистам KerchINFO.com медицинские работники Керченской детской больницы, 10 января на территории учреждения стал ощущаться сильный запах неизвестного вещества. В этот же день обнаружили, что подвал корпуса младшего отделения затоплен водой.

МЧС детская больница КерчьНа место прибыли сотрудники СЭС. По сообщению медработников, специалисты обнаружили повышенный уровень фенола. Однако администрация больницы заверяет, что с этим веществом в учреждении не работают больше 20 лет.

В связи со сложившейся ситуацией больных из корпуса эвакуировали в соседние здания. На место с проверками прибыли сотрудники прокуратуры и МВД.

14 января в больницу наведался и Министр здравоохранения Крыма Александр Голенко. К вечеру с проверкой прибыли специалисты симферопольского отделения МЧС. По словам спасателей, они проверили уровень аварийно-кислотных газов, результат был отрицательный.

А качестве профилактики МЧС обработали подвальное помещение, холл здания и часть территории раствором кальцинированной соды. Отметим, что спасатели работали без масок и распираторов, что может свидетельствовать о безопасности.

МЧС детская больница Керчь

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