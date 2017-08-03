Керченскую больницу ждёт ремонт за 5 млн рублей

В одной из больниц Керчи вскоре будет проведён капитальный ремонт. Генеральный подрядчик уже определён. Об этом стало известно из портала госзакупок РФ.
«Керченская городская больница №2», расположенная по адресу г.Керчь ул. 12-го Апреля, дом 1, будет отремонтирована. На капитальные ремонтные работы из бюджета республики выделено 5 165 898,83 рублей.
По итогам конкурса, подрядчиком назначено ООО «ВОЛЖСКИЙ СТРОИТЕЛЬ».
Читайте: Керченская больница не соблюдает законодательство
Согласно документации, рабочие должны окончить ремонт первого этажа до 31 августа текущего года. Также будут отремонтированы 5,6 и 7 этажи в течении 120 дней с момента заключения контракта.
Напомним, в Керченской городской больнице восстановлено водоснабжение.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: