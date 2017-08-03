Керченскую больницу ждёт ремонт за 5 млн рублей

В одной из больниц Керчи вскоре будет проведён капитальный ремонт. Генеральный подрядчик уже определён. Об этом стало известно из портала госзакупок РФ.

«Керченская городская больница №2», расположенная по адресу г.Керчь ул. 12-го Апреля, дом 1, будет отремонтирована. На капитальные ремонтные работы из бюджета республики выделено 5 165 898,83 рублей.

По итогам конкурса, подрядчиком назначено ООО «ВОЛЖСКИЙ СТРОИТЕЛЬ».

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Согласно документации, рабочие должны окончить ремонт первого этажа до 31 августа текущего года. Также будут отремонтированы 5,6 и 7 этажи в течении 120 дней с момента заключения контракта.

Напомним, в Керченской городской больнице восстановлено водоснабжение.

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