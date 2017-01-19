Керченское предприятие вынуждено было оплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушения при трудоустройстве экс-сотрудника администрации Керчи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

«ООО «Боспор-телеком», которое трудоустроило бывшего главного специалиста администрации Керчи, не сообщило в срок, установленный законом, нанимателю по последнему месту службы о принятии его на работу, – идет речь в сообщении пресс-службы.

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Керченский городской суд привлёк предприятие к ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, а руководителю предприятия пришлось оплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

В прокуратуре также отметичают, что виновные уже осуществили оплату штрафов. В отношении юридического и должностного лиц было возбуждено административное дело о незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего государственного служащего (ст. 19.29 КоАП РФ).

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