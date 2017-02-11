Ни девушка, а настоящая модельная куколка. Именно так отозвались о победительнице большинство членов жюри. Из десяти красавиц, представляющих разные города Крыма и России, практически единогласно победу присудили Ольге Мазолевских.

Волнение, тщательная подготовка, новые наряды, хореографические постановки выходов… Прежде чем предстать перед публикой, девушкам пришлось неплохо подготовится и пройти несколько этапов отбора компетентными членами жюри – собеседования, встречи и знакомства проводили организаторы конкурса «Битва красавиц» Ксения Карпова и Анастасия Божкова. Принять участие в битве хотело больше пятидесяти девушек из разных регионов России, но в полуфинал попало только десять красавиц из шести городов. За корону боролись леди из Керчи, Севастополя, Симферополя, Сак, Липецка и Воронежа.

Полуфинал собрал полный зал желающих принять участие в ярком шоу хотя бы в качестве зрителей. Основная задача участниц полуфинала – презентовать себя. Хотим отметить, что моделям не пришлось рассказывать о себе на публику, не нужно было показывать свои таланты или блистать интеллектом. Здесь требуется выдержка, спокойствие, красивая улыбка, легкость походки, привлекательность, харизматичность и, конечно же, красота.

Члены жюри оценивали девушек за три выхода. Первый раз красотки появились на танцполе в одинаковых образах, чтобы привлечь внимание собой. Второй выход зажег зал и согрел зрителей – модели продемонстрировали красивые тела, а по совместительству новую коллекцию нижнего белья. Третье дефиле – модная женская одежда последнего сезона.

Между выходами участниц порадовали талантами и новыми номерами шоу-балет «Культурная революция», звезда вокала Алена Никитина, исполнители Игорь Дишкантюк и Юлия Тисейко. Показали профессионализм и опытные модели, участницы многих конкурсов красоты. Девушки презентовали красивые весенние образы.

Добавим, что в членах жюри были стилисты, профессиональные модели, люди искусства, а также спонсоры проекта. После всех выходов участниц большинство судей влюбились в двадцатиоднолетнюю Ольгу Мазолевских из Липецка.

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