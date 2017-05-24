Керченскую паромную переправу ждет реконструкция

Керченскую паромную переправу, а в частности некоторые ее объекты, реконструируют. Реконструкция включает в себя и постройку новых гидротехнических сооружений.

Проект строительства и реконструкции переправы был одобрен Главгосэкспертизой. Была утверждена проектная документация и инженерные изыскания. Об этом сообщает само ведомство на своем сайте, – передает Крыминформ.

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Так, согласно проекту, на переправе будет обустроен паловый пирс, для того, чтобы два парома могли швартоваться одновременно. Также обустроят подводную стенку и место, где будут швартоваться рейдовые катера. Помимо этого, усилят и объекты, прилегающие к переправе. Также будет проведена реконструкция берегоукрепления Южное.

Отмечается, что средства на реконструкцию будут выделены из бюджета Крыма.

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