Керченскую речку Мелек-Чесме очистят от мусора и камыша

В центре Керчи речку Мелек-Чесме чистят от камыша и насаждений. Это необходимо для обследования гидротехнических сооружений.

Сегодня рабочая бригада приступила к очистке заданного участка речки от камыша. Индивидуальный предприниматель, с которым заключен контракт на проведение работ, рассказал журналистам КерчьИНФО для чего это нужно и какие трудности возникают при работе на этом участке:

«Для того чтобы начать проводить обследование, нужно убрать все насаждения. Сейчас наша первая задача это скосить весь камыш на территории заданного участка. Дальше уже будет задействована техника, будут убирать внутреннюю часть, привезут специальное оборудование по обследованию. Мы столкнулись с некоторыми проблемами – здесь очень много ила, который мешает движению технике по реке. Поэтому мы делаем облегченный плот, на который рабочие смогут просто встать и спокойно все скосить», – пояснил Валентин ФИЛЛИПОВ.

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Заместитель главы Администрации Евгений АДАМЕНКО прокомментировал с чем вызвана необходимость обследования:

«Сейчас идет зачистка речки от камышей, от порослей, для того чтобы обследовать бетонные берега. Это плановые работы по обследованию, так как речка Мелек-Чесме является частью ливневой системы города Керчи», – отметил Евгений Николаевич

На сегодняшний день известно, что обследование, а соответственно и очистка речки, пройдет на участке от моста СРЗ до Первой больницы. В ходе работ, данный участок речки будет очищен не только от насаждений, но и от мусора.

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