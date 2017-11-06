Керченскую управляющую компанию оштрафовала прокуратура

Керченская прокуратура провела проверку соблюдения законов о противодействии коррупции. По итогам мероприятия, оштрафовали одно из городских предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуроры выяснили, что руководитель управляющей компании, трудоустроил бывшего заместителя главы городской администрации, при этом не сообщив нанимателю по последнему месту службы, о принятии его на работу (в установленный законом срок).

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В Федеральном законе есть статья 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). С учётом выявленных нарушений керченский прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении предприятия. Суд Керчи привлёк юр. лицо к ответственности, назначив штраф в размере 100 тысяч рублей.



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