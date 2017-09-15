Керченскую управляющую компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей

Инспекцией по жилищному надзору Республики Крым по обращению граждан проведена внеплановая выездная проверка в отношении управляющей организации ООО Управляющая компания «Марат», обслуживающей многоквартирный жилой дом по улице П. Дейкало, дом 14.

В ходе проведения проверки выявлены многочисленные нарушения со стороны управляющей организации. Так компания «Марат» не соблюдала условия договора в части содержания общего имущества собственников дома, что является нарушением лицензионных требований. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции по жилищному надзору РК.

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В связи с этим руководству организации выдано соответствующее предписание об устранении выявленных нарушений, а также составлен административный протокол по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

После рассмотрения протокола в Керченском суде мировой судья признал управляющую компанию «Марат» виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей штраф в размере 100 тыс рублей.

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