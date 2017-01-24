Керченская управляющая компания осуществляла деятельность по сбору и размещению отходов не надлежащим образом. В результате этого прокурор города возбудил дело об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-центр Прокуратуры Крыма.

В совместной работе прокураторы города и специалистами минэкологии была проведена проверка соблюдения требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления

В результате инспекции, был установлен факт нарушения ООО УК «Марат» норм относительно сбора и размещения отходов. Организация занималась выше указанной деятельностью без паспортов и без их учёта. Также у компании отсутствует программа производственного экологического контроля.

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Нарушения спровоцировали возбуждение в отношении УК и её руководителя прокурором Керчи дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления).

По результатам материалов, минэкологии, в свою очередь, привлёк организацию к ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, а ее директора – 10 тыс. рублей.

Устранение нарушений, которые были нарушены в ходе проверки, будут контролироваться прокуратурой.

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