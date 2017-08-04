Керченскую управляющую компанию оштрафовали на 125 тыс рублей

Инспекцией по жилищному надзору Республики Крым провела проверку керченской управляющей компании. Комиссией была обнаружена масса нарушений.

В связи с систематическими обращениями жителей города республиканская комиссия проинспектировала ООО «УК «Авентин» в г. Керчи. Жители многоквартирных домов жаловались на невыполнение компанией лицензионных требований.

В ходе проверки выяснилось, что «УК «Авентин» не соблюдал необходимые нормы по управлению многоквартирными жилыми домами. Обнаруженные в ходе выезда проблемы касались домов, находящихся по адресам: ул. К. Алиева дом 12 и пер. Лермонтова дом 22.

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Керченская управляющая компания не придерживалась обещаний, данных в договоре о содержании общего имущества собственников многоквартирных домов.

По итогам ревизии члены комиссии обязали ООО «УК «Авентин» устранить обнаруженные недочеты. Кроме того, был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

В суде управляющая компания была признана виновной. ООО «УК «Авентин» назначено наказание в виде штрафа в сумме 125 тысяч рублей.

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