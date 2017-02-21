Керчи не хватает деятелей культуры

Керчи не хватает деятелей культуры
Февраль 21 15:09 2017

В Крыму активно функционирует банк вакансий в сфере культуры и искусств, направленный на информирование граждан о наличии вакантных должностей, а также с целью оказания содействия организациям в поиске компетентных кадров.

В банке представлены 372 вакантные должности в предприятия культуры региона. Из низ пять актуальны в Керчи.

Таким образом, согласно информации о вакансиях в организациях отрасли культуры по состоянию на 31.01.2017 г. Керчи необходимы следующие соискатели:

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В МБУДО «Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка» требуется костюмер на полставки. Заинтересованным обращаться по телефону (36561) 6-58-75, +7 (978) 827-40-06 или по адресу г. Керчь, ул. Войкова, д. 30.

В ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» ищут заведующего отделом «Картинная галерея», заведующего историко-археологическим отделом, главного архитектора и старшего научного сотрудника музея отдела фондов. Соискателям обращаться по телефону (36561) 2-04-92 или по адресу г. Керчь, ул. Свердлова, 7.



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