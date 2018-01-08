Керчи вернули «сердце»

Декоративная конструкция на городской набережной – «Я люблю Керчь», которая с прошлой пятницы была без сердца – сегодня вновь обрела полноценный вид, отреставрированное сердце установили на место.

Декоративные надписи в городах России в последние годы стали очень популярны. Керчь, в этом смысле, не стала исключением. Первая декоративная конструкция «Я люблю Керчь» появилась летом 2015 года возле спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ», затем на городской набережной, и уже этой зимой – в Молодёжном парке.

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В первом случае (у спортклуба) – буквы установлены на металлическую подставку, которая, в свою очередь, спрятана под плиткой. По словам представителям компании, которая изготавливает эти надписи Дмитрия ЛАВРУКА, конструкция на городской набережной изначально устанавливалась на время, ко Дню Города, но стоит до сих пор: «Если бы изначально поставили задачу делать надпись навсегда, то конечно же был совсем другой метод крепления» – отметил Дмитрий.

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Основной корпус всей надписи сделан из композита, как и прямые части борта, а радиусная часть борта из ПВХ, этот материал не рассчитан на то, чтобы на него садились люди – говорит Дмитрий: «От человеческой глупости ничего не спасёт. Сначала сломали случайно, дальше уже специально доламывали. Потому и сердца «Я люблю наш парк» полностью решили сделать из композита». Правда, в Молодёжном парке конструкция пока что также не забетонирована.

Журналисты КерчьИНФО надеются, что керчане свой город всё же любят, и делать ему плохо и «разбивать» сердца больше не будут!

Фото: социальные сети



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