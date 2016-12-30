Керченскому музею достанутся ценные артефакты времён Великой Отечественной Войны, которые были найдены на территории Аджимушкайских каменоломен.

Это стало известно из официального документа, который обнародовала Глава керченского городского совета Лариса Щербула на своей странице в соцсети.

Согласно документу, Министерство обороны РФ одобрило передачу, найденных в ходе проведения поисковой экспедиции «Аджимушкай-45» в августе 2016 годатехнических средств и других предметов в ГБУ «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник».

Напомним, что ранее служащие Минобророны настаивали на необходимости транспортировки в Москву трактора-тягоча, военно-полевой кухни и других предметов, которые были обнаружены в ходе раскопок. Однако руководство города и небезразличные керчане смогли добиться передачи ценных артефактов в музей.

Следует отметить, что трактор-тягач, о котором идет речь в документе, в течение нескольких недель обеспечивал светом людей, спустившихся в каменоломни во время Великой Отечественной Войны.

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Летом 2016 сотрудники ГБУ совместно с Минобороны сумели обнаружить этот легендарный трактор под одним из завалов и подняли его на поверхность.

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