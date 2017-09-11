КерчьИНФО на Youtube: комментарии читателей о Керченском мосте

Уже больше недели назад закончилась операция по транспортировке и установке железнодорожной арки Керченского моста. Конструкция весом в 6 тыс. тонн была поднята на 35 метров над Керченским проливом.



На данный момент строители проводят работы по монтажу и закреплению арки на фарватерных опорах. А уже следующим важным шагом в строительстве Крымского моста станет установка второй, автодорожной, арки. Эта операция запланирована на конец сентября – начало октября.

Редакция сайта КерчьИНФО занималась активной работой по освещению операции по транспортировке и установке железнодорожной арки Керченского моста. Журналисты оперативно выкладывали актуальную информацию на все информационные платформы КерчьИНФО: сайт, социальные сети (Вконтакте, Одноклассники, Facebook), а также канал на Youtube.

Благодаря слаженной и четкой работе сотрудников, сайт КерчьИНФО был самым оперативным информационным порталом, который рассказал о «Стройке века» Керчи, Крыму и России .

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Именно поэтому особенно приятной стала «обратная связь» наших читателей. В этой статье мы решили собрать часть комментариев, полученных нами на нашем Youtube-канале.

Большая часть всех позитивных откликов касалась работы мостостроителей. Россияне благодарят специалистов, трудящихся над постройкой Керченского моста.

Не обошлось и без восхищения самой конструкцией и грандиозностью строительства.

Немножко философских размышлений…

…и патриотических высказываний.

Ну и, конечно же, мы не удержались (да уж простят нас наигранные скромники) и решили показать вам несколько благодарственных комментариев, адресованных сайту КерчьИНФО.

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