КерчьИНФО празднует миллионный просмотр на YouTube!

Редакция KerchINFO.com регулярно выкладывает на портал YouTube разносторонние видеосюжеты о жизни Керчи и её жителей. Нынче у нашей редакции намечается небольшой юбилей по поводу миллиона просмотров нашего канала на видеохостинге YouTube.

На днях счетчик просмотров нашего аккаунта на YouTube набрал более 1 000 000 просмотров. По меркам глобальной сети, это не так много конечно, но для нашего сайта — это очередное достижение.

Команда журналистов KerchINFO.com выражает слова благодарности подписчикам нашего канала и предлагает вашему вниманию нарезку из самых резонансных и популярных видеороликов нашего сайта.

Видео строительства Керченского моста

Наиболее популярными видео на канале стали те, на которых зафиксированы этапы строительства Керченского моста. Архив нашего сайта хранит видео, на котором видно, как шаг за шагом шло строительство моста в Крым.

Не меньший резонанс вызвало у зрителей видео со съемкой строительства Керченского моста с квадрокоптера

Керченские новости

Журналисты сайта КерчьИНФО порадовали керчан качественным видеорепортажем празднования Дня Победы, которое с небывалым размахом праздновали в Керчи в 2016 году. В архиве редакции есть видео факельного шествия и красочного представления, которое устроили на вершине горы Митридат городские творческие коллективы.

Также зрителям KerchINFO.com на Youtube канале понравилось видео флешмоба, который прошел в декабре 2016 года на автовокзале Керчи, где активисты спели песню со словами о любви к России.

Одним из наиболее просматриваемых стало и видео про омских строителей домов для переселенцев с ул. Цементная Слободка, которым отказались выплачивать честно заработанные деньги, оставив тем самым без средств к существованию. Работяги даже не могли насобирать денег для билета до Омска.

Без внимания не остался и видеосюжет о жителях ул. Цементная Слободка, которые не попали в санитарную зону строительства Керченского моста. Керчанам приходиться ежедневно дышать пылью и гарью, передвигаться по разбитым дорогам и вовсе забыть о былой тишине и спокойствии.

Интересный материал мы находим везде, даже на паромах грузовой паромной линии, где однажды журналисты КерчьИНФО взяли интервью у дальнобойщиков!

Тренды Керчи

Сайт КерчьИНФО не только освещается культурную и модную жизнь города, но и проводит свои мероприятия, является информационным спонсором многих развлекательных керченских мероприятий. Репортажи с таких событий мы представляем вам ниже.

Конкурс красоты «Мисс ФК Океан Керчь»

День рождения магазина «OksAnna»

BEAUTY BODY ПРОЕКТ

ХАХА БАТЛ

Видео спортивных событий Керчи

Журналисты и операторы КерчьИНФО постоянные посетители всех спортивных мероприятий города. Нас можно увидеть и на школьных соревнованиях по баскетболу, и на футбольных матчах Премьер лиги Крыма с участием керченского «Океана».

Видео о Керчи

И конечно же, мы часто снимаем видео о нашем красивом и неповторимом городе!

Редакция KerchINFO.com не остановится на достигнутом и ставит перед собой цель дальше продолжать радовать зрителей нашего канала на YouTube интересными и злободневными городскими репортажами.

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