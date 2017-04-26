КерчьИНФО запускает уникальный проект — КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЙ Керчи

В Керчи в ближайшее время появится первый электронный справочник предприятий. Не упусти свой шанс отметится на карте города!

Сайт КерчьИНФО запускает уникальный проект — каталог предприятий Керчи, который оптимизирует поиск того или иного заведения, организации и места в городе. Если Вы являетесь индивидуальным предпринимателям или владельцем городского предприятия обязательно пишите нам! Это в разы повысит узнаваемость вашего дела в Керчи и за его пределами.

Каталог предприятий станет первым и единственным на данный момент электронным справочником предприятий, организаций и фирм города Керчи!

Каталог предприятий Керчи — это раздел сайта KerchINFO.com, в котором по рубрикам будут занесены все предприятия города. Платное размещение гарантирует, что в каталог будет внесена максимально полная информация о вашем бизнесе:

название фирмы (компании, магазина, бизнеса);

общая информация (текст предоставляет рекламодатель);

адрес;

контактный телефон;

ссылки на сайт или группы в социальных сетях;

фото (до 10 шт).

Страница предприятия, размещённая в каталоге, представляет собой удобную интерактивную страницу, которая может заменить простейший сайт. Данные в каталоге предприятий можно изменить или обновить в любое время по Вашему запросу.

Успейте заказать размещение в каталоге предприятий Керчи по льготной цене до конца апреля!

Каталог предприятий сайта КерчьИНФО будет рекламироваться и продвигаться в Керчи для полного информационного охвата местного населения и туристов как с помощью интернет рекламы, так и наружной рекламы.

Кроме этого пользователи сайта КерчьИНФО получат полный доступ к каталогу с помощью специальных ссылок и информационных блоков:

Ссылка в меню сайта Блок «Новые предприятия Керчи» Блок «VIP предприятия Керчи»

Посещаемость сайта КерчьИНФО на данный момент составляет более 5000 человек в день и постоянно растет.

Будьте с КерчьИНФО! Меняйтесь с КерчьИНФО! Развивайтесь с КерчьИНФО!

Телефон рекламного отдела: +7 (978) 225-75-40

электронная почта: market@kerchinfo.com

Оставьте свои контактные данные для добавления Вашего предприятия в каталог КерчьИНФО!

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