В Керчи в ближайшее время появится первый электронный справочник предприятий. Не упусти свой шанс отметится на карте города!
Сайт КерчьИНФО запускает уникальный проект — каталог предприятий Керчи, который оптимизирует поиск того или иного заведения, организации и места в городе. Если Вы являетесь индивидуальным предпринимателям или владельцем городского предприятия обязательно пишите нам! Это в разы повысит узнаваемость вашего дела в Керчи и за его пределами.
Каталог предприятий станет первым и единственным на данный момент электронным справочником предприятий, организаций и фирм города Керчи!
Каталог предприятий Керчи — это раздел сайта KerchINFO.com, в котором по рубрикам будут занесены все предприятия города. Платное размещение гарантирует, что в каталог будет внесена максимально полная информация о вашем бизнесе:
Страница предприятия, размещённая в каталоге, представляет собой удобную интерактивную страницу, которая может заменить простейший сайт. Данные в каталоге предприятий можно изменить или обновить в любое время по Вашему запросу.
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Каталог предприятий сайта КерчьИНФО будет рекламироваться и продвигаться в Керчи для полного информационного охвата местного населения и туристов как с помощью интернет рекламы, так и наружной рекламы.
Кроме этого пользователи сайта КерчьИНФО получат полный доступ к каталогу с помощью специальных ссылок и информационных блоков:
Посещаемость сайта КерчьИНФО на данный момент составляет более 5000 человек в день и постоянно растет.
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электронная почта: market@kerchinfo.com
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