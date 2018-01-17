Керчане решат судьбу городской набережной

В керченской Администрации прошло рабочее совещание по вопросам реконструкции городской набережной. Обсудили первые этапы по созданию концепции реконструкции. Рассмотрели дизайнерские идеи.

Керченская набережная скоро преобразится. Разрабатывается проект, осудили вопросы сетей инженерно-технического обеспечения.

Заместитель главы Администрации Евгений АДАМЕНКО рассказал журналистам КерчьИНФО о том, как прошло совещание, и какие моменты уже решены.

«На совещании мы обсудили концепцию будущей реконструкции. Это пока начальный этап. Что касается самого дизайна – пока есть два предложения. Какой именно будет наша набережная решат керчане», – пояснил Евгений Николаевич.

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Заместитель рассказал, что рассматриваются варианты современного стиля и дизайна, который будет отражать древнюю историю Керчи. Когда подготовят эскизы проектов, проведут голосование среди керчан.

О сроках работ говорить еще рано. Когда реконструкция перейдет в активную фазу уже будет известно, как скоро керченская набережная преобразится.



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