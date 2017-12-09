КГМТУ открыл двери своим абитуриентам

Сегодня, 9 декабря, в Керченском государственном морском технологическом университете состоялся День открытых дверей. В актовом зале высшего учебного заведения собрались будущие абитуриенты и их родители.



Первым перед собравшимися выступил проректор по организационной работе и развитию структурных подразделений Дмитрий СТЕПАНОВ. Он рассказал общую информацию об университете, а также объяснил, как будет проходить День открытых дверей.

Далее для присутствующих был показан документальный фильм о вузе, из которого будущие абитуриенты смогли узнать, что учебное заведение состоит из двух факультетов, каждый из которых готовит высококлассных специалистов.

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О морском факультет рассказал его декан Николай ИВАНОВСКИЙ. Здесь готовят специалистов по направлениям подготовки «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», «Электроэнергетика и электротехника».

Декан морского факультета добавил, что морские специальности являются довольно престижными и на современном этапе поступать учиться по таким направлениям идут не только молодые люди, но и девушки. Кроме того, в процессе обучения в КГМТУ студенты-моряки будут проходит плавательную практику и получат все необходимые документы, необходимые для будущей успешной карьеры молодого специалиста.

О специальностях технологического факультета все собравшиеся узнали из уст декана Натальи ЛОГУНОВОЙ. Этот факультет готовит специалистов по направлениям подготовки «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Экономика предприятий и организаций», «Бизнес-аналитика»), «Продукты питания животного происхождения», «Водные биоресурсы и аквакультура», «Экология и природопользование».

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О правилах приема на 2018-2019 год обучения присутствующим рассказал секретарь приемной комиссии Олег ЯКОВЛЕВ, а об особенностях инклюзивного образования и образования для людей с ОВЗ поведала доцент кафедры Общественных науки о социальной работы Марина НИКОНОРОВА.

О «внутренней кухне» вуза и процессе обучения будущим абитуриентам рассказал выпускник КГМТУ, ныне являющийся сотрудником учебного заведения Андрей АНТОНЕНКО. Он призывал школьников поступать в керченский университет, который подарит незабываемую студенческую жизнь каждому из них.

«Если вы поступите в КГМТУ – вы сделаете правильный выбор», – добавил проректор по организационной работе и развитию структурных подразделений Дмитрий СТЕПАНОВ.

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