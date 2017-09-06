«Киттихаук» со дна моря: новая информация о летчике

В мае 2017 года со дна Керченского пролива силами общественной организации «Батарея 29 БИС» был поднят истребитель. Об интересных аспектах жизни его пилота продолжает возникать новая информация.Активистам общественной организации «Батарея 29 БИС» удалось связаться с дочерью пилота истребителя «Киттихаук P-40», который потерпел крушение над Керченским проливом в ноябре 1943 года.

Пилотировал самолёт — лейтенант Крайний Николай Семёнович — командир звена 30 ОРАП ВВС ЧФ, обладатель трёх орденов красного знамени, медалей за оборону Кавказа, за победу над Германией и ордена Отечественной войны 1-ой степени.

Дочь пилота поделилась фотографиями своего героического отца.

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Как оказалось, Николай Семёнович был дважды сбит, но в оба раза ему удалось сохранить жизнь, несмотря на то, что ему пришлось провести в воде около 4 часов в первый раз и порядка 5 часов во второй. Каждый раз помощь ему оказывал друг-однополчанин.

Руководитель общественной организации «Батарея 29 БИС» Александр Елкин рассказал, что дочь пилота обрадовалась, узнав, что со дна был поднят самолёт отца.

«Да, она обрадовалась. Рассказала, что и она, и два его внука сейчас заняты в гражданской авиации. Сам Николай Семёнович дожил до 1991 года и похоронен в городе Минеральные Воды. Про свою деятельность во времена войны, к сожалению, он особо не рассказывал», — отмечает Александр Елкин.

Напомним, что под Керчью сейчас происходит очистка самолета. Его планируют экспонировать на майские праздники в 2018 году на территории крепости «Керчь».

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