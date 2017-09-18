Книги, которые помогают оставаться человеком: КерчьИНФО рекомендует

Каждую неделю мы будем публиковать список книг, которые читаем и любим сами и рекомендуем их вам.

В этой подборке мы сочетаем несочетаемое: Ремарк, Джек Лондон, Анна Козлова, Бредбери и Набоков. Этих авторов, пожалуй, объединяет только одно – любовь к Человеку и правде.

1. Осень в Керчи сейчас сильно напоминает лето, и для тех, кто пока что не хочет с ним расставаться и знакомиться с прохладной погодой, советуем Рея Бредбери. Выпейте глоток его «Вина из одуванчиков». Вспомните свои детские шалости, желания и мудрости. Книга позволяет мыслить проще и замечать совсем незаметные детали, волшебные.

Цитата: — Ты бережешь коконы, из которых уже вылетела бабочка. Старые корсеты, в которые ты уже никогда не влезешь. Зачем же их беречь? Доказать, что ты была когда-то молода, невозможно. Фотографии? Нет, они лгут. Ведь ты уже не та, что на фотографиях.

— А письменные показания под присягой?

— Нет, дорогая, ведь ты не число, не чернила, не бумага. Ты не эти сундуки с тряпьём и пылью. Ты — только та, что здесь, сейчас, сегодня, сегодняшняя ты.

Время прочтения: один день в машине по дороге из Ростова в Воронеж

2. Кто любит драмы? Русские и очень правдивые. Автор книги «F20» Анна Козлова сценарист и писатель. Если помните, пару лет назад по телевизору шёл сериал «Краткий курс счастливой жизни», режиссёром была Валерия Гай Германика, а Анна Козлова – писала сценарий к картине. Её новая книга «F20» тоже могла бы быть экранизирована Германикой. Она о двух девочках-подростках, больных шизофренией. Прочитав её , встанет вопрос – кто ещё болен, они или общество? Ответьте на него.

Цитата: Любовь – это радость от того, что другой существует. Не более того. Ты не можешь стать им, и ты не можешь с ним слиться, оставаясь собой. Но ты можешь радоваться.

Время прочтения: десять кружек кофе, растянутых на три дня

3. «Странник по звёздам или Смирительная рубашка» Джека Лондона. Один известный переводчик Виктор Голышев однажды сказал: «В детстве я читал Джека Лондона. Там есть какая-то моральная линейка. Там не зависишь от чужого мнения, а зависишь только от того, справится с тобой мороз или нет».

Книга «Странник по звёздам», на первый взгляд не похожа на все его прочие произведения, тут нет искателей золота и морских волков в главных героях. Но она объединяет всех отважных, о которых писал Джек Лондон, в одном человеке. В заключённом тюрьмы, завязанным в жёсткую смирительную рубашку. И моральная линейка здесь довольна высока. Книга учит не прогибаться и не ломаться духовно.

Цитата: «Умные люди часто бывают жестоки. Глупые люди жестоки сверх всякой меры».

Время прочтения: продлите себе удовольствие, ни спешите читать быстро, месяц для этой книги – хороший срок :)

4. «Смотри на арлекинов!» Владимир Набоков

Последний завершённый роман писателя. Местами автобиографичен. Тем, кто хорошо знаком с текстами Набокова, кстати можно поразмышлять – где выдумка, пародия, а где действительно описание жизни автора. Главный герой книги, как и сам Набоков – русско-американский писатель.

Цитата: – Довольно кукситься! – бывало, восклицала она. – Смотри на арлекинов!

– На каких арлекинов? Где?

– Да везде! Оглядись по сторонам. Слова, деревья сплошные арлекины. И обстоятельства, и лица. Возьми наугад любые две вещи – шутку, образ – получишь третьего шута! Иди! Играй! Выдумывай мир! Твори реальность!

Время прочтения: книги Набокова непредсказуемы, это не тот случай, когда можно предположить время. Пробуйте.

5. «Три товарища» Эрих Мария Ремарк

В каждой его книге, а в этой особенно, есть Любовь – невесомая леди и мужчина, прекрасный силой своей натуры. Дружба – настолько крепкая, мужская, о которой мечтает каждый. Алкоголь – его много, герои всегда пьют, но делают это настолько очаровательно, что не осуждаешь. Свобода, как одна из важных человеческих внутренностей. Романтичность ночного города и красота дневных окраин. Гостиницы и пансионаты со сварливыми хозяйками, просторные комнаты и комнатушки. Смерть, без лишних слов её описания. Драки (ради драк) после которых соперники пожимают друг другу руки, обречённость и не-теряние-Веры! Надежда! Они её всеми силами не утрачивают, до последнего. А если и утрачивают, то уж навсегда.

Цитата: Я разучивал поворот «Христиания», и каждый раз, когда я скользил вниз по откосу и, готовясь к рывку, расслаблял тело, я думал «Вот если теперь удастся и я не упаду, Пат выздоровеет». Ветер свистел мне в лицо, снег был тяжелым и вязким, но я каждый раз поднимался снова, отыскивал все более крутые спуски, все более трудные участки, и, когда снова и снова мне удавалось повернуть не падая, я думал: «Она спасена». Знал, что это глупо, и все же радовался, радовался впервые за долгое время.

Время прочтения: для влюблённых – миг, для остальных – подольше :)

А что читаете вы? Лучшие рецензии на книги мы опубликуем в следующей подборке.

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