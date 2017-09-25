Книги, которые учат замечать замечательное: КерчьИНФО рекомендует

Каждую неделю мы публикуем список книг, которые читаем и любим сами и рекомендуем их вам.

В этой подборке мы собрали книги, после прочтения которых начинаешь видеть в жизни прекрасные мелочи. Это очень важно, переключать внимание с суеты на что-то более постоянное.

1. «Счастье. Картины и разговоры», Филипп Делерм

«Кто только ни рассуждал о счастье, кто только о нём ни писал книг» – скажете вы. Мы согласимся, но попросим ещё познакомиться с мнением этого французского писателя. Ему удалось в своих коротеньких зарисовках уловить суть счастья – оно в мгновениях, разговорах на кухне, домашнем укладе, даже в осеннем воздухе. Можно ли так сказать о книге или нельзя неизвестно, но мы скажем – она – точно уютная.

Цитата: «Счастье непрочно. Ты – не канатоходец, ты продвигаешься шажок за шажком. Ты ничего не знаешь о днях, скользишь по проволоке, вдали ничего не разглядеть. Если посмотришь вниз, голова закружится, не смотри туда. Внизу все птицы коченеют, люди берегутся. Ты забрался немного повыше, но счастье дается нелегко. И каждый раз, как отважишься шагнуть, счастье оказывает рядом. Ты идешь к самому себе, и конца у этой проволоки нет».

2. «Когда разгуляется», Сборник стихотворений Бориса Пастернака

Однажды на вечере, посвящённом Борису Пастернаку в Петербурге, одна женщина сказала: «Вот парадокс – дети понимают Пастернака, а взрослые – не понимают». Эта фраза вполне объяснима. Пастернак чувствует окружающие его вещи и одушевляет, казалось бы, не живое. Всё для него – важно и имеет значение, даже маленькая паутинка. Ребёнок ещё не утратил этого умения, а взрослые в спешке не замечают ничегошеньки. Почитайте стихи, заметьте.

Цитата: «Осень. Древний уголок

Старых книг, одежд, оружья,

Где сокровищ каталог

Перелистывает стужа».

3. «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери

Классика. Много говорить об этой книге не будем, потому что в разъяснениях она не нуждается. Просто рекомендуем её перечитывать всякий раз, когда заметите, что ведёте себя ну совсем как закостеневшие!

Цитата: «Люди забираются в скорые поезда, но они сами не понимают, чего они ищут, — сказал Маленький принц, поэтому они не знают покоя, бросаются то в одну сторону, а то в другую… Потом прибавил: — И все напрасно… Глаза слепы. Искать надо сердцем».

4. «Как сделать птицу» Мартин Мюррей

Однажды ночью вы садитесь на велосипед в красном мамином платье и уезжаете от всего того, что сковывает вашу сущность. Поиск себя самого – самый увлекательный поиск. После прочтения книги вы наверное, научитесь делать птицу (а может и нет;)

Цитата: «Может быть, на самом деле ничто не имеет большого значения и это только кажется, что имеет. И все эти очки, которые вы, носясь как угорелые, пытаетесь набрать – словно мир их сосчитает и зачтет, вознаградит вас за них, провозгласив, что все-таки вы человек, – может, и они ничего не значат. Все это время можно было спокойно пролежать под деревом, под небесами, просто глядя вверх и изумляясь красоте. И мир все равно провозгласил бы тоже самое: вы живые. Да, живые».

5. «Алиса в стране чудес», Льюис Кэррол

В стране чудес находится не только Алиса, а каждый из нас. Давайте проверим. Найдите на полке старую рыженькую книжку и загляните в неё. Герои этой детской на первой взгляд сказки – до сих пор же существуют в нашем супер-серьёзном мире.

Цитата: «— Нельзя поверить в невозможное!

— Просто у тебя мало опыта, – заметила Королева. – В твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый день! В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака!»

P.S. Так получилось, что книги этой подборки совсем небольшие, вам вполне хватит осеннего месяца, чтобы прочитать их все. Интересно, как вы посмотрите на мир, после такого рецепта :)

А что читаете вы? Лучшие рецензии на книги мы опубликуем в следующей подборке.

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