Кофейня «КОФЕЁК» поздравляет керчанок с наступающим праздником

Дорогие наши дамы, спешим поздравить Вас с замечательным весенним праздником, с вашим днём, С 8 МАРТА!
Пусть всё сбудется, побед Вам над собой и над всем Миром!
Счастья Вашим семьям, благополучия и процветания! Будьте желанны, красивы, пусть улыбка не сходит с Ваших прекрасных лиц!
Мы в свою очередь хотим Вам предоставить в честь вашего праздника СКИДКУ 10% на любое блюдо из весеннего меню, а так же рекомендуем попробовать наши НОВИНКИ!
Ждём Вас всё по тому же адресу, Мирошника,1Б, в самом уютном месте на Земле!
С любовью, Кофейня «КОФЕЁК»