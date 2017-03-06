Кофейня «КОФЕЁК» поздравляет керчанок с наступающим праздником

Дорогие наши дамы, спешим поздравить Вас с замечательным весенним праздником, с вашим днём, С 8 МАРТА!

Пусть всё сбудется, побед Вам над собой и над всем Миром!

Счастья Вашим семьям, благополучия и процветания! Будьте желанны, красивы, пусть улыбка не сходит с Ваших прекрасных лиц!

Мы в свою очередь хотим Вам предоставить в честь вашего праздника СКИДКУ 10% на любое блюдо из весеннего меню, а так же рекомендуем попробовать наши НОВИНКИ!

Ждём Вас всё по тому же адресу, Мирошника,1Б, в самом уютном месте на Земле!

С любовью, Кофейня «КОФЕЁК»



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