Когда Цирк братьев Запашных посетит Крым?

Клоуны, жонглеры, дрессированные животные, смех и веселье, захватывающие дух номера акробатов – все это смогут увидеть крымчане, правда только после завершения строительства Керченского моста.

Сами Запашные отмечают, что выступать в Крыму сейчас очень неудобно по нескольким причинам. Прежде всего — это транспортировка оборудования – двенадцать фургонов. Переправлять все это на самолете или через паромную переправу дорого и неудобно. Поэтому, как только Керченский мост будет достроен, выступление знаменитейших дрессировщиков станет возможным в ряде городов Крыма.

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Также они подчеркивают, что современная программа цирка настолько масштабна, что они просто не имеют права ударить лицом в грязь перед зрителями.

Города Крыма, которые планирует посетить Цирк братьев Запашных, пока на обсуждение не выносился, так что дадут ли они представление в Керчи — пока не известно.



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