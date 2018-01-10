Когда доделают керченские дворы и Молодежный парк?

Керчане жалуются на состояние дворов, которые в 2017 году начали ремонтировать по программе благоустройства города. Молодежный парк так и не завершил свое преображение до конца. Журналисты КерчьИНФО узнали когда коммунальщики завершат работы.

За информацией о работах по благоустройству дворов мы обратились начальнику отдела благоустройства керченского управления ЖКХ Александру ПОХОЛОКОВУ:

«Что касается двора по улице Островского – там уже сегодня продолжают все работы. У нас была договоренность, что ремонт продолжится после новогодних каникул».

Александр прокомментировал ситуацию в Молодежном парке. Монтаж спортивной площадки закончат в ближайшие дни. Но это не последняя стадия благоустройства парка.

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В день торжественного открытия глава Администрации Сергей БОРОЗДИН поделился, что планируется установить кованую декоративную беседку.

Что касается мостика в парке у спуска к морю его планируется отремонтировать, решается вопрос с финансированием.

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