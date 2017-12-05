Когда исчезнет яма во дворах Орджоникидзе?

Жильцы дома №34 по улице Орджоникидзе (дом находится недалеко от остановки «Дружба») прислали в редакцию КерчьИНФО фотографии придомовой территории. Огромная лужа скрыла тротуар, и в таком состоянии переулок не один год.

Жители неоднократно обращались в коммунальные службы и в том числе в управляющую компанию КП «Аршинцево», однако, их обращения ни к чему не привели. Сейчас один из жителей написал письмо в Администрацию, вот что он говорит: «Тут весь проулок в лужах огромных и ямах, и грязь всю зиму – не пройти, не проехать. А эта яма большая вообще на тротуаре, где люди пройти не могут».

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Журналисты КерчьИНФО не дожидаясь ответа от руководства города, связались с заместителем начальника Управления ЖКХ Игорем БИТЕЙКИНЫМ. Он подчеркнул, что обычно «многогодичные» вопросы имеют серьёзные причины, и как правило финансовые. Специалист пообещал сегодня вечером на рабочем совещании озвучить эту проблему перед сотрудниками коммунальными предприятиями. Подробности – в наших следующих статьях.

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