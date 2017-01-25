Проблема ремонта МБУК «Городской дом культуры» (больше известному керчанам как «Драматический театр им. А.С.Пушкина») существует в Керчи уже около 10 лет. Попытки устранить проблемы здания начались ещё в далёком 2008 году. Но денежных средств на реставрацию здания, которое представляет собой памятник культурного наследия, в необходимом количестве не выделялось.

В 2015 году театру улыбнулась удача, поскольку ремонтные работы сдвинулись с мёртвой точки, но не увенчались успехом. Ведь на улице уже январь 2017, а, некогда одно из самых посещаемых культурных учреждений города, стоит без дела.

На последней сессии Керченского городского совета был утверждён бюджет на 2017 год. Согласно этому документу, в 2017 году на реставрацию здания из казны города пойдет около 10 миллионов рублей. На проектно-изыскательские работы и экспертизу чиновники выделили 5,2 млн рублей, а на капитальный ремонт кровли – 4,5 млн рублей.

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Напомним, что в прошлом году в здании была произведена замена окон, по аверсу сцены изменен и расчищен от слоя краски и грунта лепной декор, добавлены новые элементы керченской тематики. Происходило оборудование лож. Были сшиты мягкие декорации, занавес сцены и костюмы. Также должны были установить новые зрительские кресла, количество которых не изменилось.

Городской дом культуры в меру своих сил пытается самостоятельно зарабатывать деньги, сдавая некоторые из помещений в аренду. Денежные средства от этого идут на приобретение необходимого оборудования для театра.

«Недавно был приобретён хороший усилитель, производится замен штор, шьются костюмы, меняются трубы и многое другое», — заместитель директора МБУК «Городской дом культуры».

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Отметим, что параллельно с ремонтом в учреждении продолжается учебный процесс. В целом в театре занимаются 16 детских творческих коллективов, в которых занимается 240 детей. Для их комфортных занятий в прошлом году были отремонтированы несколько классов и зал.

Бывший директор МБУК «Городской дом культуры» Николай Гусаков в марте 2016 года заявлял, что по окончанию ремонтных работ керченский театр им. Пушкина будет соответствовать всем современным требованиям. Это обнадёживает. Но на календаре январь 2017 года, а воз и ныне там. Когда же в Керчь вернётся театр?

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