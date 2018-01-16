Когда на улице Орджоникидзе появятся пешеходные переходы?

Жители Аршинцево неоднократно жалуются на то, что ремонт улицы Орджоникидзе не завершён. Улица сменила свою «дорожную одежду», однако дорога пока не имеет разметки и пешеходных переходов, что создаёт большую опасность для горожан. Журналисты КерчьИНФО выяснили, когда доделают недоработки.
Как рассказал заместитель главы керченской Администрации Николай ЗОТОВ, примыкающие территории доделают в ближайшие два дня, а пешеходные переходы будут обозначены пока только знаками:
«В рамках данного контракта деньги на разметку не выделены. Сейчас мы будем проводить электронный аукцион на содержание дороги, и рисовать эти пешеходные переходы. Знаки уже закуплены и будут установлены на этой неделе, а сами пешеходные переходы и разметка будут нанесены позднее» – рассказал чиновник.
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Это не первая проблема с пешеходными переходами в Керчи. На улице Мирошника, напротив стадиона пешеходный переход «нарисовали» ещё осенью, но недолго керчане радовались. Дорожные знаки при этом не установили, а сама зебра уже стёрлась и переходить дорогу в этом месте очень опасно. Николай ЗОТОВ пообещал разобраться с этим вопросом на следующей неделе.
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