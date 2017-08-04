Когда незаметно хотел проехать на «красный»

На видеорегистратор в автомобиле в Керчи сняли нарушение правил дорожного движения. Неизвестный водитель проехал на красный сигнал светофора в центре города.

Часто наличие видеорегистратора в автомобиле помогает установить виновника той или иной аварии. Однако иногда эта камера фиксирует чужие правонарушения.

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Так, в Керчи было зафиксировано явно нарушение ПДД: водитель, двигаясь по улице Кирова в Керчи, не остановился на красный сигнал светофора, а продолжил движение. Но безнаказанным этот инцидент не остался. Сотрудники ГИБДД оперативно среагировали и остановили нарушителя.

Отметим, наказание за проезд на «красный» предусматривает штраф в размере 1000 рублей.

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