Когда откроется Керченская паромная переправа?

Сильный ветер – стал причиной почти двухдневной остановки Керченской паромной переправы. Сотни автомобилей в ожидании открытия паромного сообщения.
За ночь число транспортных средств на двух накопительных площадках увеличилось почти в два раза: ещё вчера вечером общее количество транспорта было – 538 единиц, сегодня утром – уже 928.
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Как рассказали редакции КерчьИНФО в пресс-службе «Морской дирекции» (компании оператора перевозок – прим.ред.) по состоянию на 8:00:
в порту «Кавказ» ожидают 160 легковых автомобилей, 36 автобусов, 380 грузовых и малотоннажных транспортный средств, в порту «Крым» – 38 легковых автомобилей, 14 автобусов, 300 грузовых и малотоннажных транспортных средств.
В «Морской дирекции» прогнозируют улучшение погодных условий во второй половине для, ближе к вечеру. Напомним, паромы перестают ходить при ветре с порывами 17 м/с. Сейчас в Керченском проливе порывы ветра – более 20 м/с.
Все вопросы по работе Керченской паромной переправы можно задать по телефону горячей линии 8-989-299-42-60
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