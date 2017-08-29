Когда установят автомобильную арку Керченского моста?

Установка автодорожной арки Керченского моста планируется на конец сентября – начало октября этого года. Об этом сайту КерчьИНФО сообщил заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам ООО Стройгазмонтаж Леонид РЫЖЕНЬКИН.

На данный момент на автодорожной арке Керченского моста ведутся плановые работы.

«Занимаются работами на стапеле, где сейчас СВСиУ демонтируются, устанавливаются подвесы автодорожной арки», — рассказывает Леонид РЫЖЕНЬКИН.

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Совсем скоро начнутся работы по переустройству плавопор, которые уже выполнили свою работу по доставке железнодорожной арки. Обустройка плавопор будет немного изменена для доставки автодорожной арки.

«С учетом опыта, который мы сегодня получаем, транспортировку автодорожной арки будет сделать несколько проще. Мы учтем особенности, которые у нас возникали при транспортировке и подъеме железнодорожной арки», — прокомментировал заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам ООО Стройгазмонтаж.

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Кроме того, автодорожная арка Керченского моста несколько легче железнодорожной (железнодорожная арка – 6 тыс. тонн, автодорожная – 4 тыс. тонн). Поэтому все работы будет проведены в срок и еще одна арка Керченского моста воздвигнется на высоту 35 м.

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