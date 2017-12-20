Когда в Керчи заработают лифты?

Жители керченских многоэтажек до сих пор не могут подняться домой на лифте. Кто задерживает дату запуска лифтов? КерчьИНФО продолжает следить за выполнением очередных обещаний.

В редакцию сайта КерчьИНФО обратились жители керченских многоэтажек, в которых уже почти пол года не работают лифты.

Ранее мы писали о том, что подрядная организация, которая выполняла ремонт лифтового оборудования не установила в кабинах кнопку вызова диспетчера. В этом была причина первой задержки запуска.

Тогда было обещано, что лифты заработают уже к 15 декабря. Однако, запуск так и не осуществили даже на этот момент.

Журналисты КерчьИНФО вновь обратились в Фонд капитального ремонта по Республике Крым. На это раз нам удалось задать вопросы лично генеральному директору фонда Валерию СТАХНЕВУ. В ходе беседы выяснилось, что проблема запусков лифтов не только в Керчи,но и во многих других городах Крыма. Этот вопрос обсудили на совещании при заместителе Министра ЖКХ Магомеде МАГОМЕДОВЕ.

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«Мы встретились с управляющими компаниями которые ведут эти дома. Договорились, что до 25 декабря запуск будет осуществлен. Вероятнее всего лифты заработают уже даже завтра или послезавтра», – пояснил генеральный директор Фонда Валерий Анатолиевич.

Что касается принятых мер по отношению к подрядчику, здесь потребуется время. Претензионные работы уже ведутся, однако чтобы заявить о сумме штрафа, нужно дождаться, когда работа будет полностью завершена.

Также, Валерий СТАХНЕВ попросил керчан отнестись с пониманием к сложной ситуации:

«С сентября месяца сменились правила по приемке лифтов. Теперь ее осуществляет Ростехнадзор. В добавок диспетчеризации по всему Крыму просто не было».

Остается лишь вопрос – относятся ли чиновники с пониманием к пожилым людям, которые ужу пол года поднимаются на 8 этаж пешком? КерчьИНФО продолжает следить за ситуацией.



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