Когда в Крыму перечислят пособия?

В Крыму пособия на детей и льготников выплатят только после 16 января. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты Республики Крым.

Министерство напоминает, что выплаты на ребенка осуществляются раз в квартал. То есть, в январе перечисляется пособие за январь, февраль и март.

Также, после 16 января финансовую социальную поддержку получат малоимущие семьи, люди с инвалидностью. Осуществят социальные выплаты для приобретения социально значимых сортов хлеба, пособие по уходу за инвалидами вследствие психического расстройства.

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Финансирование пособий в Крыму формируется из двух бюджетов: Федерального и Республиканского. Федеральные выплаты начисляют не позднее 26 числа каждого месяца. Республиканские – до последнего дня месяца.

Выплаты льготным категориям граждан, таких как ветераны труда, ветераны военной службы, ветеранам

войны, семьям погибших (умерших) тоже пройдут после 16 января.



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