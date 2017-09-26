Когда вкладывать деньги в недвижимость от застройщика в Крыму

Стоимость жилья в новостройках может существенно отличаться. Во многом на цену влияет стадия строительства. Чем раньше покупатель сделал свой выбор и вложил денежные средства, тем больше он выигрывает. Если сотрудничать с проверенным застройщиком, таким как «Севпроектмонтаж, купить новостройку в Крыму вы сможете без всякого риска. Эта компания занимается возведением новых жилищных комплексов в Севастополе и других населенных пунктах Южного Берега. Гарантируются выгодные условия сотрудничества, индивидуальный подход к каждому клиенту.
Покупка новостройки в Крыму – важное решение, от которого будет зависеть ваше качество жизни в ближайшие годы. Необходимо серьезно осмыслить этот шаг и сделать правильное вложение средств.
Строительство жилищного комплекса ведется в течение нескольких лет, так как необходимо соблюдать определенную технологию:
Какой вариант выбрать – решать только вам. Необходимо учитывать то, что разница между первоначальной и финишной стоимостью составляет в пределах 20-30%. Этим часто пользуются инвесторы, которые приобретают квадратные метры на «этапе котлована», а потом продают их с наценкой.
Эта компания является застройщиком, хорошо известным на Крымском побережье. Если вы решили приобрести квартиру вблизи моря, сотрудничество с ООО «Севпроектмонтаж» – лучший вариант. Вкладывать деньги без риска можно на любом этапе строительства. В подтверждение тому – недавно принятые в эксплуатацию объекты в Севастополе. Компания успешно работает на крымском рынке недвижимости с 2006 года, успев продать сотни квартир.
Решив купить квартиру от застройщика в Крыму, вы можете рассчитывать на удобную планировку, установку современных пластиковых окон и надежных входных дверей, индивидуальное отопление.
Неподалеку от построенных жилищных комплексов располагаются школы и детские садики, супермаркеты, медицинские учреждения. Благодаря близкому расположению остановок общественного транспорта можно оперативно добраться в любую точку города.
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