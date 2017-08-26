Когда закончат стену в центре Керчи?

На центральной площади города затянулась реконструкция подпорной стены. Дата сдачи вновь перенесена.

В сквере Мира продолжается строительство новой подпорной стены. Работы начались еще в мае текущего года.

Фирмой-подрядчиком выступает ООО «Комунтехнологии», договор с которой был подписан до 30 июля. Однако по ряду различных причин работы значительно затянулись.

Новый срок окончания реконструкции — 1 сентября.

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Важно отметить, что за нарушения сроков контракта фирма будет оштрафована.

Интересным является и тот факт, согласно подписанным документам, на новой конструкции планировалась установка 8 рельефных панно из искусственного камня в античном стиле, но таковых не будет, по причине отсутствия у подрядчика необходимых материалов.

Напомним, что на работы по реконструкции подпорной стены в центре Керчи было выделено более 2 миллионов рублей.

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