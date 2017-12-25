Когда завершится ремонт улицы Будённого?

Конец года – время подводить итоги во всех сферах. В Керчи в этом году активно ремонтировали дороги. Большинство обновлённых улиц порадовали керчан, однако, на некоторых магистралях ремонт так и не завершён. И это вызывает у жителей вопросы. В числе таких дорог – улица Будённого.

Журналисты КерчьИНФО узнали о сроках готовности этой дороги у пресс-службы Крымского моста (улицу Будённого ремонтируют мостостроители – прим. ред.). Там отметили, что выполнение дорожных работ затрудняет интенсивное движение транспорта на этой улице.

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До Нового года на улице Буденного строителям предстоит снять еще один старый слой асфальта – это обязательное условие для качественного выполнения работ по укладке нового покрытия. С 4 января, если позволят погодные условия, строители приступят к асфальтированию. В пресс-службе стройки века отмечают, что техника уже готова. На асфальтировку у дорожных рабочих уйдет чуть больше недели.

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