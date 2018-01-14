Кого не спасли на пожаре в Аршинцево?

В минувшую субботу в Керчи случился пожар. Возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома по улице Олега Кошевого. Об этом сообщают в главном управлении МЧС России по Крыму.

Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире поступило пожарным 13 января в 16:08.

На место оперативно выехали спасатели. По прибытии оказалось, что пожар возник в двухкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

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«Крымские спасатели в составе звена газодымозащитной службы провели разведку сильно задымленного помещения, в результате которой на пожаре был обнаружен мужчина, 1949 года рождения, получивший травмы несовместимые с жизнью» – говорится в сообщение ведомства.

Площадь возгорания составила 15 кв м, пожар удалось ликвидировать и не допустить его распространение на соседние квартиры. Причины возгорания выясняются.

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