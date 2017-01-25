Керченский мост строится, а жизнь рядом проживающих людей разрушается. Дома улицы Цементная Слободка тонут в гари и грязи.

В редакцию KerchINFO.com обратились жители улицы Цементная Слободка, которые жалуются на то, что строительство Керченского моста разрушает их дома и здоровье. Редакция не могла остаться равнодушной к жалобам наших читателей, и мы решили выехать на место, чтобы увидеть все своими глазами и по возможности помочь местным жителям.

Важно изначально отметить, что про тех, о ком идет речь в статье не переселяют в новые дома. Это люди, которые из-за бюрократии и странных расчетов, не попали в санитарную зону.

Кое-как доехав по разбитой, из-за постоянно проезжающих по ней многотонных грузовиков и строительной спецтехники, дороге, мы всё же добрались на место. Картина, которую мы там увидели, напоминала постапокалиптическую: грязь и пыль, гарь в воздухе, множество грохочущих грузовиков, часть из которых припарковалась на газоне, раскиданный повсюду мусор — это всё теперь неотъемлемая часть жизни жителей этой улицы.

Ситуация с дорогой на этой улице просто критическая! Во влажное время года здесь невозможно пройти и проехать. А в сухое — грязь превращается в пыль, которая облаком окутывает все вокруг. Глину, грязь и строительные отходы на колесах разносят не только грузовики и фуры, но и местные маршрутки №6. Габаритный транспорт смешал с грязью и тротуары, и газоны…

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Отталкиваясь от правил эксплуатации строительного транспорта, при выезде с каждой стройплощадки должны быть посты для мойки колес спецтехники и грузовиков. Строек в окрестностях керченского моста много, но никто из жителей района Цементной Слободки ни разу не видел самосвал или другую спецтехнику с чистыми колесами.

Грязь и пыль заставляют местных жителей тратить деньги, время и нервы на мойку своих машин, уборку домов, так как в любую погоду машины, мебель, полы моментально покрываются толстым слоем чёрной пыли.

Многим жителям этой улицы облака пыли и выхлопные газы доставляют реальные проблемы со здоровьем. Так, только в период с лета 2016 по январь 2017 на пятачке трёх домов по причине ухудшения здоровья умерло 7 человек. Один раз разбитая и грязная дорога в Цементную Слободку стала причиной того, что машина скорой помощи застряла и не смогла проехать к женщине, которая так и не дождалась медицинской помощи.

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Экология микрорайона ухудшается еще из-за того, что водители грузового транспорта приезжают купить продукты или попить кофе к единственному в этих местах магазину. Останавливаясь на отдых, шоферы не глушат двигатель своего грузовика, делая жизнь местных жителей просто невыносимой.

Керчане пытались сами мирно решить вопрос с водителями спецтехники и грузовиков, на что в ответ по большей части слышали только угрозы. Также местные неоднократно обращались к властям. Письма были написаны не только в адрес руководства Керчи и Крыма, но и Президенту Российской Федерации. Но все жалобы и вопросы были переадресованы местным властям, которые каждый раз отвечают как под копирку: Керченский мост строится для улучшения логистики по всей России, и они ничего изменить не могут.

Пока местные власти не предприняли какие-нибудь меры, надо помнить, что грязь на дорогах — это грубое нарушение безопасности дорожного движения. Этот вопрос можно решить достаточно быстро, было бы желание помочь людям, а не заниматься отписками и имитацией деятельности. А керченским общественным организациям, которые так радеют за чистую Керчь, желательно видеть дальше собственного носа и реагировать на жалобы керчан не в социальных сетях, а в кабинетах чиновников-бюрократов.

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