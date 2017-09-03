Количество браков в Крыму увеличивается еженедельно

За прошедшую неделю в Керчи зарегистрировано 32 брака. По указанному показателю город занял четвертое место среди всех крымских.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Республики Крым, количество браков в республике увеличивается еженедельно. Так, на прошлой неделе на территории полуострова зарегистрировано 405 браков.

В Керчи семейными узами связали себя 64 человека (32 пары), что позволило городу оказаться на 4 месте рейтинга крымских городов по количеству зарегистрированных браков.

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Также в ТОП – 5 рейтинга вошел Симферополь (143 брака), Ялта (39 браков), Евпатория (35 браков), Феодосия (24 брака).

Кроме того, заместитель министра – начальник Департамента ЗАГС Минюста Крыма Наталия Пельо сообщает о том, что на территории полуострова увеличилось количество необычных тематических свадеб.

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