Команда спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ» достойно сразилась на Кубке города

На выходных В Керчи прошёл Кубок города по пауэрлифтингу и жиму лежа среди мужчин и женщин. Керченские атлеты сразились за звание самого сильного.

16 апреля в Керчи состоялся открытый Кубок по пауэрлифтингу и жиму лёжа, который организовала Федерация пауэрлифтинга РК в Керчи в сотрудничестве с отделом по вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми и молодёжью керченского горсовета. В турнире приняли участие около 25 спортсменов из различных весовых категорий.

Тренера спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ» показали отличные результаты, забрав сразу несколько призовых мест.

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Так, Гринько Андрей — тренер спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ» занял 1 место в троеборье среди мужчин в весовой категории до 93 кг. Сумма троеборья — 535 кг.

Более того, Андрей завоевал и 2 место по жиму лёжа серди мужчин в аналогичной весовой категории.

Таким образом, атлет уверенно разместился на третей ступени в абсолютном зачёте зачёте по формуле Вилкса, которая предназначена для сравнения результатов атлетов разных весовых категорий.

Артём Кузнецов, который представляет спортивный клуб «Планета ПРОСПОРТ», также одержал почётное 1 место в троеборье среди мужчин в весовой категории до 74 кг. Сумма троеборья — 515 кг.

Мастер спорта Николай Луценко, который также представляет спортивный клуб «Планета ПРОСПОРТ» стал абсолютным чемпионом соревнований, заняв первое место в каждой из категорий и возглавив абсолютный зачёт, как в троеборье, так и в жиме лёжа.

Редакция KerchINFO.com поздравляет атлетов с отличными результатами и желает не останавливаться на достигнутом, покоряя с каждым разом более высокие вершины.



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