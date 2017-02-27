Комендант крепости Керчь приглашает за «решетку»

В крепости Керчь воссоздали обстановку, в которой находились солдаты и матросы, отбывающие наказание в дисциплинарном батальоне. Он располагался на территории форпоста и считался одним из самых строгих в Советском Союзе. Комендант Керченской крепости пригласил добровольно отправиться за «решетку» и посмотреть, куда раньше отправляли за «самоволку» и «дедовщину».

«За решетку — без суда и следствия. Приглашаю туда, куда раньше отправлял только военный трибунал. В моей крепости долгие годы располагался дисциплинарный батальон, который считался одним из самых строгих в стране.

Один из казематов теперь музей, а предметы быта и личные вещи солдат и матросов – экспонаты. Кровать, убранная по уставу, тумбочка, чугунная батарея, а еще ложки и зубные щетки. Всё, как сорок лет назад. Батальон жил по строгому внутреннему распорядку. От подъема до отбоя выполнялись строевые занятия на плацу и разные работы. Это если про дисбат в двух словах. Историй, связанных с этим спецподразделением, много. Приходите на выставку –расскажу. Досрочное освобождение от моих рассказов не гарантирую!», –написал комендант Керченской крепости на своих страницах в социальных сетях.

Открытие выставки «Дисбат» — очередное мероприятие, посвященное 160-летию с начала строительства Керченской крепости. Ранее Комендант сообщил об открытии еще одной выставки, которая рассказывает о десантах,освобождавших Керченский полуостров в годы Великой Отечественной войны.

В числе экспонатов – фрагменты командирского автомобиля «Виллис»,поднятого со дна пролива недалеко от Керчи.

Презентация двух выставок проводится в день открытия Всероссийской научно-практической конференции «Военно-исторические чтения» в Керчи. Она посвящена актуальным проблемам изучения военной истории, охраны памятников и ведения военно-поисковой и военно-патриотической работы.

Крепость Керчь – уникальный памятник оборонительного зодчества второй половины XIX века. В комплекс построек входят форт Тотлебен, Виленский и Минский люнеты, Ак-Бурунские сооружения и другие объекты.

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Общая площадь – более 250 га. Наибольший урон крепости был нанесен во время Великой Отечественной войны. В настоящее время – это памятник федерального значения. Входит в состав Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник». Многие объекты крепости открыты для посещения. С ее территории открывается вид на строящийся Керченский мост.

В 2017 году исполняется 160 лет с начала строительства Крепости Керчь.

В честь юбилея её социальные сети начали работать в новом формате. Запущен проект «Комендант крепости Керчь». Первый в России комендант-блогер ежедневно делится с интернет-аудиторией самыми интересными новостями из повседневной жизни южного форпоста. Кроме того, главный хранитель традиций и знаток фортификации поднимает архивы и рассказывает, как крепость жила на протяжении 160 лет.

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