Комики канала ТНТ выступят в Керчи

В Керчи 30 марта состоится очередной «Stand Up KERCH». В этот раз гостей будут развлекать гости из России — участники юмористических проектов на ТНТ.

В Керчи продолжает набирать популярность такой юмористический жанр как «Stand Up». Практически каждую неделю десятки керчан собираются в одном из заведений города, чтобы отлично провести время, посмеяться над шутками комиков и расслабиться после трудовых будней.

В этот раз disco hall «КАМЕЛОТ» 30 марта в 20:00 приглашает к себе в гости, чтобы на позитивной ноте провести первый месяц весны и отрепетировать «День дурака».

В мероприятии примут участие керченские стендаперы, которых уже успела узнать и полюбить публика:

Жорес Бондаренко

Никита Краснолуцкий

Александр Нинидзе

Андрей Антоненко

Гайдай Евгений

Ольга Дронова

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Также гостями «Stand Up KERCH» станут профессионалы из материковой России:

Дмитрий Бавин — резидент Stand Up KRD,

резидент Comedy Club Kuban style (г. Краснодар).

Леонид Кулаков — полуфиналист проекта «Comedy Баттл».

В составе дуэта «По Братски» (г. Краснодар)

Арсен Арутюнян — резидент Stand Up KRD, участник проекта «Открытый микрофон» на ТНТ в 2017 году, команда — Юлии Ахмедовой! (г. Краснодар).

Бронь столов — 8-978-833-81-00

Дополнительная информация — 8-978-858-95-08

Вход: 300 рублей (поп предварительной продаже), с 29 марта — 400 рублей.



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