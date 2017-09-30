Коммунальные службы ликвидируют последствия штормового ветра в Аршинцево

В этом году керченская осень преподнесла горожанам ряд сюрпризов: жаркая и солнечная погода начала сентября продлила туристический сезон в Керчи, однако уже в конце месяца в городе разбушевался шторм.

Ветры и похолодание в Керчь пришли неожиданно. Так, штормовое предупреждение от МЧС поступило 25 сентября. Согласно сообщению, на период с 26 по 29 сентября в Керчи прогнозировался сильный ветер.

Так и случилось: в городе задули ветра. Главным происшествием этих дней, связанным с неблагоприятными погодными условиями, стало закрытие паромной переправы «Порт Крым – Порт Кавказ». Тысячи людей и автомобилей скопились на берегу в ожидании.

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Помимо приостановки переправы, чрезвычайные ситуации происходили и в городе: сильный ветер нарушал работу линий электропередач и сбивал деревья.

Так, в районе Аршинцево шторм «разгулялся» не на шутку: штормовой ветер повалил большое количество деревьев и навел беспорядок.

Поэтому вышедшие сегодня на работу сотрудники коммунальных служб принялись за облагораживание дворов и ликвидацию последствий шторма.

Фото работы коммунальщиков в одном из дворов в районе Аршинцево в редакцию КерчьИНФО прислала читательница Валентина Плеченко (Коваленко).

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